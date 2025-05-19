İzmirliler Adalet İçin Bir Araya Geldi

Haber: Berfin Baysan Kamera: Özgür Şengül

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ekonomik sıkıntı ve adaletsizlikten yakınarak, "Bizler yokluğa, yoksulluğa, yasaklara ve özellikle yozlaşmaya karşı direniyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılanlar, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Alanda toplananlar, hem bayram coşkusunu yaşadı hem de ülke gündemine dair görüşlerini dile getirdi, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması yönünde ortak çağrıda bulundu.

Emekli yurttaş Perihan Taş, "Açlık var, sefalet var, her şey var. Onlar yesinler biz hizmet edelim onlara. 'Yeter artık dur' diyelim, artık dur. Biz bunu devam ettireceğiz. Bunu biz başaracağız. Biz çıkarmasını da biliriz, indirmesini de biliriz. Türk milleti olarak o nasıl çıktıysa öyle inecek. Korkmuyorum artık. Elbette bir gün kurtulacağız. Kimin eline kalmış bu dünya Sultan Süleyman'a mı kaldı da ona kalacak?" değerlendirmesini yaptı.

"Doymuyorlar, doymuyorlar"

Miting alanının çok coşkulu olduğunu ifade eden bir başka vatandaş, "Çocukların hayatlarını bitirdiler, bunları görmeliyiz, bunları onlara göstermeliyiz. Biz zaten görüyoruz ama biz buralara katılarak onlara göstermeliyiz, bunu düşünüyorum mitingler bu nedenle çok önemli. Gençler bu yönetime geldiklerinde onlara gösterecekler ne kadar yanlış yaptıklarını. Ama onların yöntemleriyle değil, demokratik yöntemlerle gösterecekler. Herkesin hakkını yiyorlar, öğrencilerin haklarını yiyorlar. Öğretmenlerin de haklarını yiyorlar. Memurların da haklarını yiyorlar. Emeklilerin de haklarını yiyorlar. Yani yiyorlar da yiyorlar ve doymuyorlar, doymuyorlar" şeklinde konuştu.

"Ödediğimiz haklarımızı almaya çalışıyoruz"

Emeklilerin hakkını savunmak ve duyurmak için miting alanına geldiğini ifade eden Yusuf Şenol, "Bizler yokluğa, yoksulluğa, yasaklara ve özellikle yozlaşmaya karşı direniyoruz. Bizler emeklileriz. Daha önce ödediğimiz haklarımızı almaya çalışıyoruz. İnsanca, onurlu bir yaşam için mücadele ediyoruz. Bugün de onun için buradayız. ve emeğin birliği sağlanabilirse bu ceberut düzen ancak o zaman yıkılacak. Biz bunun için mücadele ediyoruz ve emeğin birliğini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.