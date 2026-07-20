İzmit Belediyesi'ne Operasyon... Belediye Başkanı Hürriyet'in de Arasında Bulunduğu 31 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'ne Operasyon... Belediye Başkanı Hürriyet'in de Arasında Bulunduğu 31 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

20.07.2026 09:11  Güncelleme: 10:43
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Soruşturmada, ihalelere fesat karıştırma ve komisyon adı altında para alındığı iddiaları yer aldı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de arasında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturması kapsamında alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştır."

Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye başkanının eşi Murat Hürriyet isimli şahısların da aralarında bulunduğu toplam 31 kişi hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından savcılık talimatı doğrultusunda Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dışında, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile Ömer Akın, Leyla Kıran, Seyhan Özcan, Hamit İlker Ulusoy, Nusret Ömürhan Yılmaz, Figan Çetin, Burak Güreşen, Engin Ertaç, Mehmet Ersoylu, Hakan Oral, İrfan Can, Hüseyin Demirkır, Özlem Kırma Dalkıç, Yusuf Kırıcı, Demet Işıldak, Zekiye Köstekli Oral, Adem Ok, Kenan Yılmaz, Yasin Ok, Çetin Sarıca, Ramazan Kırıcı, Yüksel Kırıcı, Cemil Çelik, Nihat Önal ve Selin Evren Özoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmit Belediyesi'nde ise arama yapıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi'ne Operasyon... Belediye Başkanı Hürriyet'in de Arasında Bulunduğu 31 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı - Son Dakika

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