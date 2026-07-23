İzmit belediyesi operasyonu... fatma kaplan hürriyet dahil 21 kişi hakkında tutuklama istendi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İzmit Belediyesi'ne yönelik yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 21 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de arasında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Pazartesi sabah saatlerinde gözaltına alınıp İstanbul'a Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen isimler bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

21 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ İSTENDİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de arasında bulunduğu isimlerin savcılık ifadeleri 17.30 sıralarında sona erdi. Savcılık Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 kişiyi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Haklarında tutuklama kararı verilmesi istenenlerler şunlar:

Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Leyla Kıran, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Murat Hürriyet, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral.

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de adliyedeki süreci yakından takip ediyor.