İzmit belediyesi operasyonu... fatma kaplan hürriyet dahil 21 kişi hakkında tutuklama istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmit belediyesi operasyonu... fatma kaplan hürriyet dahil 21 kişi hakkında tutuklama istendi

İzmit belediyesi operasyonu... fatma kaplan hürriyet dahil 21 kişi hakkında tutuklama istendi
23.07.2026 17:51  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 21 kişi, rüşvet ve ihaleye fesat suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İzmit Belediyesi'ne yönelik yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 21 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de arasında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Pazartesi sabah saatlerinde gözaltına alınıp İstanbul'a Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen isimler bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

21 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ İSTENDİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de arasında bulunduğu isimlerin savcılık ifadeleri 17.30 sıralarında sona erdi. Savcılık Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 kişiyi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Haklarında tutuklama kararı verilmesi istenenlerler şunlar:

Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Leyla Kıran, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Murat Hürriyet, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral.

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de adliyedeki süreci yakından takip ediyor.

Kaynak: ANKA

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, 3. Sayfa, Politika, Hürriyet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit belediyesi operasyonu... fatma kaplan hürriyet dahil 21 kişi hakkında tutuklama istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:38
Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oldu İşte kazanılacak bonservis
Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 19:01:45. #7.12#
SON DAKİKA: İzmit belediyesi operasyonu... fatma kaplan hürriyet dahil 21 kişi hakkında tutuklama istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.