İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, Görevinden ve Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
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İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, Görevinden ve Partisinden İstifa Etti

İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, Görevinden ve Partisinden İstifa Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında çıkan arbedenin ardından sergilediği tavırlar nedeniyle AK Parti İl Başkanlığınca hakkında disiplin süreci başlatılan İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, görevinden ve partisinden istifa etti. Efe, istifasını sosyal medya hesaplarından duyurarak, ailesi ve partisinin daha fazla zarar görmemesi adına istifa ettiğini belirtti.

29.04.2024 18:05
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında çıkan arbedenin ardından sergilediği tavırlar nedeniyle AK Parti İl Başkanlığınca hakkında disiplin süreci başlatılan İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, görevinden ve partisinden istifa etti.

İstifasını daha önce sosyal medya hesaplarından duyuran Efe, meclis ve parti üyeliklerinden istifa dilekçelerini AK Parti İl Başkanlığına iletti.

Efe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, anlık öfke kontrolüne yenik düştüğünü, sonrasında gelişen olayların da şahsını ve ailesini çok etkilediğini belirterek, "Ailemin ve partimin daha fazla zarar görmemesi adına, İzmit Belediyesi meclis üyeliğinden ve gönül verdiğim partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da Efe hakkında disiplin sürecini başlattıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, Görevinden ve Partisinden İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, Görevinden ve Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
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