İzmit Körfezi'nde Ekolojik Temizlik - Son Dakika
İzmit Körfezi'nde Ekolojik Temizlik

İzmit Körfezi\'nde Ekolojik Temizlik
13.04.2026 12:06
Dip çamuru temizliği, İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliği artırıyor ve deniz canlılarını geri getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen dip çamuru temizliği, İzmit Körfezi'ndeki ekolojik canlanma ve biyoçeşitliliğin artmasına katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle Mayıs 2023'te başlanan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi", 468 hektarlık bir alanda yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında 195 hektarlık alandan 1,8 milyon metreküp çamur uzaklaştırılarak bertaraf edildi. Deniz tabanı temizlendikçe biyoçeşitlilikte artış yaşandı.

Kirlilik ve bulanıklıktan kaynaklı rotalarını değiştirmeleri nedeniyle uzun süredir görüntülenemeyen yunuslar, İzmit Körfezi'nde gruplar halinde görülmeye başlandı. Körfezin dip yapısının iyileşmesiyle deniz habitatının hassas türleri olan kırlangıç balıkları ve kalamarlar da temizlenen bölgelerde yeniden ortaya çıktı.

Proje kapsamında körfezde yapılan dalışlarda dalgıçlar, saatte yaklaşık 6 litre suyu süzerek temizleme özelliği olan pinaları, denizin akciğerleri olarak nitelendirilen deniz çayırlarını ve tabanda organik atıkları temizleyen deniz patlıcanlarını yeniden gözlemledi.

Projeyle müsilaj gibi biyolojik olaylara karşı doğanın savunma mekanizmasını yeniden kurması sağlanıyor.

Avrupa'nın en büyük çevre yatırımlarından biri olarak kabul edilen proje, New York, Azerbaycan ve İspanya'da gerçekleştirilen sunumların da katkılarıyla, hem ulusal hem de uluslararası çevre örgütleri tarafından takip ediliyor.

Çalışma, prestijli platformlardan aldığı ödüllerle başarısını tescillerken, diğer kıyı şehirleri için de örnek model teşkil ediyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde Ekolojik Temizlik - Son Dakika

Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde Ekolojik Temizlik - Son Dakika
