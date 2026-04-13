İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizleme Projesi Meyvelerini Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa'nın en büyük çevre projesi olarak hayata geçirdiği İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje sayesinde yunuslar, kırlangıç balıkları, kalamarlar ve sayısız deniz canlısı yeniden can bulan Körfez'e geri döndü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında 468 hektarlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 195 hektarlık alandan 1,8 milyon metreküp çamur uzaklaştırılarak bertaraf edildi. Bu, yaklaşık 120 bin kamyon çamurun temizlenmesi anlamına geliyor. Deniz tabanı temizlendikçe, Körfez'in kadim misafirleri olan yunuslar, kırlangıç balıkları ve kalamarların yuvalarına geri döndükleri görüldü.

Proje, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj kâbusuna karşı en radikal ve kalıcı çözüm olarak başlatıldı ve sadece bir temizlik operasyonu değil, ekosistem restorasyonuna dönüştü. Suyun altındaki sirkülasyonu engelleyen ölü tabakanın kaldırılmasıyla deniz oksijenle yeniden buluştu, bu da balık türleri başta olmak üzere pek çok deniz canlısının geri dönüşünü sağladı.

Su altı dalışları, Körfez'in derinliklerinde de dikkat çekici bir iyileşme sürecine girdiğini gösterdi. Pinalar, deniz çayırları ve deniz patlıcanları gibi canlıların geri dönüşü, doğanın kendi savunma mekanizmasının yeniden kurulmasına katkıda bulunuyor. Proje, uluslararası arenada da yankı uyandırarak ödüller aldı ve diğer kıyı şehirleri için örnek model teşkil ediyor.