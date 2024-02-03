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İzmit'te 180 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmit'te 180 Bin Makaron Ele Geçirildi

İzmit\'te 180 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 evde yapılan aramalarda 180 bin makaron, 400 kilogram açık tütün, 50 elektronik sigara, 650 bandrolsüz kaçak puro, 2 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

03.02.2024 21:07
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, gerçekleştirilen operasyonda 3 evde arama yapıldı.

Aramalarda 51 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş 180 bin makaron, 400 kilogram açık tütün, 50 elektronik sigara, 650 bandrolsüz kaçak puro, 2 sigara sarma makinesi ile 2 kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmit'te 180 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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