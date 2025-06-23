Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler apartmanın diğer katları ile bitişiğindeki 4 katlı apartmana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangında mahsur kalan biri yatağa bağımlı 3 kişiyi kurtardı.
Kurtarılanlar sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle iki apartmanda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Apartman Yangını: 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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