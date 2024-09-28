Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde esnaflık yapan Y.L. ile E.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T. bıçakla Y.L. ile kavgayı ayırmaya çalışan yakını A.B'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.L. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölüm, 1 Yaralı - Son Dakika
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