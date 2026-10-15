İzmit'te bir minibüste 338 bin sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmit'te bir minibüste 338 bin sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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İzmit\'te bir minibüste 338 bin sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otoyolda durdurulan minibüste Narkotik ekiplerince yapılan aramada 338 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otoyolda polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste yapılan aramada 338 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun İzmit geçişinde şüphe üzerine takip edilen minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği eşliğinde minibüste yapılan aramalarda 338 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmit'te bir minibüste 338 bin sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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