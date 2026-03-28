İzmit'te Fırın Bacası Yangını: 3 Yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde fırın bacasının tutuşması ile çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.

Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki iki katlı binanın birinci katındaki fırında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Fırın bacasının tutuştuğunu fark eden çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiden 2'sine ambulansta tedavi edilirken, 1'i Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

