İzmit'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedit Mahallesi Hisar Geçidi Sokak'taki bir iş yerinden 5 bin 500 dolar, 2 bin avro ile 20 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen zanlılar S.P. ile B.P. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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