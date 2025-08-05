İzmit\'te Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuştan inerken beton bloka çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yokuştan inen Gökhan A. yönetimindeki 41 KP 051 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bloka çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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