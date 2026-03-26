İzmit'te Kontrolden Çıkan Araç Kazası

26.03.2026 16:49
İzmit'te yokuştan hızla inen otomobil, bir sitenin kapısını kırıp park halindeki araçlara çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir sitenin demir kapısını kırdığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, yokuştan hızla inerken bir sitenin demir kapısını kırdı. Kontrolden çıkan araç, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra Altıncıoğlu Caddesi'ne savruldu. Çarpmanın etkisiyle aynı caddeye sürüklenen park halindeki diğer otomobil ise yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yokuştan hızla inerek demir kapıya çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
