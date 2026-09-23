İzmit\'te kurşunlanan kişinin davasında ateş eden sanığa 13 yıl 4 ay hapis verildi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, buluşma bahanesiyle çağrıldığı sokakta otomobiline ateş açılması sonucu yaralanan Fırat Oruç'a yönelik saldırıya ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme Taner Aydemir'e tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay, Kamer Yaprak'a aynı suçtan 11 yıl 8 ay, suça yardım ettiği kabul edilen Devran Güncan'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Olay, 11 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında, Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta meydana geldi. 34 GAL 303 plakalı otomobille seyir halinde olan Fırat Oruç'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Fırat Oruç'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokaktaki beton aydınlatma direğine çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fırat Oruç, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında Fırat Oruç'a ateş eden kişinin Taner Aydemir olduğu, olayı Kamer Yaprak, Devran Gürcan, Salih Güncan ve E.N. ile birlikte gerçekleştirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, E.N. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

CİNAYET DOSYASINDAN KAYNAKLANAN HUSUMET

Olayla ilgili davanın karar duruşması bugün Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya ilişkin savcılık mütalaasında saldırının geçmişine yer verildi. Buna göre Oruç, Abdullah Güncan'ın 2016 yılında İstanbul'da öldürülmesine ilişkin dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılandı. Bu dosya kapsamında 4 yıl cezaevinde kalan Oruç, Kasım 2020'de tahliye edildi. Savcılık, Güncan'ın yakınları ile Oruç arasında bu olaydan kaynaklanan husumet bulunduğunu belirtti. Mütalaada, Oruç'un saldırıdan yaklaşık 4 ay önce İstanbul'da otomobilinin kurşunlandığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu da aktarıldı.

'KONUM AT' MESAJINDAN SONRA SOKAĞA GİTTİ

Fırat Oruç'un telefonunda yapılan incelemede, olay günü rehberinde 'Yaprakk' adıyla kayıtlı kişiyle buluşmak için mesajlaştığı belirlendi. Oruç'un 'konum at' mesajının ardından kendisine Ayaz Sokak'ın konumu gönderildi. Savcılık, yazışmaların bağlantılı olduğu sosyal medya hesabındaki fotoğraflardan bu kişinin Kamer Yaprak olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Sanıkların bulunduğu aracın saldırıdan bir gün önce Ayaz Sokak'a 3 kez girip çıktığı da kamera kayıtlarına yansıdı. Savcılık, bu hareketleri keşif olarak değerlendirdi.

2 DAKİKA SONRA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Kamera kayıtlarına göre Oruç'un otomobili saat 21.23 sıralarında sokağa girdi. Yaklaşık 2 dakika sonra silah sesleri duyuldu. Savcılık mütalaasında, Taner Aydemir'in Oruç'un otomobiline 11 el ateş ettiği belirtildi. Saldırının ardından Aydemir'in, Kamer Yaprak'ın kullandığı araçla İstanbul'a gittiği tespit edildi. Dosyası ayrılan Emrah adlı şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

2 SANIK TUTUKLU KALACAK

Kararını açıklayan mahkeme, Taner Aydemir'e tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay, Kamer Yaprak'a aynı suçtan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Suça yardım ettiği kabul edilen Devran Güncan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydemir ve Yaprak'ın tutukluluğunun devamına, Güncan'ın ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme ayrıca Salih Güncan'a suçluyu kayırma suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan E.N. ise delil yetersizliğinden beraat etti.