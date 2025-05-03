Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto kilit tamircisinde çıkan yangın söndürüldü.
Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'nde bir oto kilit tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle bitişikteki 7 oto tamirci dükkanı dumanla kaplandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangında, oto kilit tamircisi dükkanı ile içeride tamir için bekletilen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Oto Kilit Tamircisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?