İzmit'te Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında işlem yapılan şüphelinin evinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6284 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapılan şüpheli M.C.D'nin ikametinde arama yapıldı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ile 36,09 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.