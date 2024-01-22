İzmit\'te TIR yangınında itfaiye eri yaralandı

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu geçişinde bir TIR'ın fren sisteminde çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Müdahale sırasında, dorse içerisinde bulunan plastik ham maddesi, yangın nedeniyle aşırı ısınmadan kaynaklı etkileşime geçerek basınç patlaması meydana geldi. Patlama sırasında savrularak yere düşen bir itfaiye eri yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Otogar- Kandıra Gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden M.A. idaresindeki 14 BM 649 plakalı TIR'ın çekici kısmının sol arka tekerleğinin fren sisteminde yangın çıktı. Araçtan çıkan dumanı gören sürücü, güvenli bir yerde TIR'ı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve karayolları ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri frenlerdeki yangına müdahale ederken, plastik ham maddesi yüklü dorsenin de kapağını açtı. Bu sırada dorse içerisinde aşırı ısınan hava ile plastik ham maddesinin etkileşime girmesi sonucu dorsede basınç patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle metal dorsenin kenarları eğrilirken, basınç dalgasının çarptığı itfaiye eri N.Ş.A., yerdeki müdahale ekipmanlarının üzerine düşerek yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı itfaiyeci, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından, tekerleği hasar gören TIR yoldan kaldırıldı. Ekiplerin temizlik çalışmaları sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)