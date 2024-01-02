 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit'te Vinç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit'te Vinç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Mahmut Akkuş'un kullandığı otomobil, elektrik bakım ve onarımında kullanılan vinçle çarpıştı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından kara yolunda trafik akışı bir süreliğine durdu, ancak araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İzmit\'te Vinç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 18:13,
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akmeşe-İzmit yolunda seyreden Mahmut Akkuş idaresindeki 41 ABP 464 plakalı otomobil, Karaabülbaki Mahallesi mevkisinde, M.S.E'nin kullandığı 41 AKA 437 plakalı elektrik bakım ve onarımında kullanılan vinçle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Akkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akkuş'un cenazesi, cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ulaşıma kapatılan kara yolunda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Jandarma, İtfaiye, Kocaeli, Ulaşım, Acil Durum, Ölüm, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Vinç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika


18:25
TFF'den Süper Kupa kriziyle ilgili açıklama: Finalin Riyad'da oynanması teklifi iki kulübün de onayıyla imzaya taşındı TFF'den Süper Kupa kriziyle ilgili açıklama: Finalin Riyad'da oynanması teklifi iki kulübün de onayıyla imzaya taşındı
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var

Son Dakika
18:25 TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 18:54:26. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit'te Vinç Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement