İzmit'teki silahlı kavgada 1 ölü, 1 yaralı: 4 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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İzmit'teki silahlı kavgada 1 ölü, 1 yaralı: 4 sanığın yargılanması devam ediyor

İzmit\'teki silahlı kavgada 1 ölü, 1 yaralı: 4 sanığın yargılanması devam ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Tutuklu 3 sanık ile birlikte toplamda 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki ve tanıklar ifade verirken, maktulün annesi en ağır cezaların verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

15.05.2024 17:35
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A, Ç.T, Ö.K. ile müşteki M.C, maktulün annesi Simamperi Akkuş ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık N.A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz verilen müşteki M.C, sanıkları olaydan önce tanımadığını, tartışmada tarafları ayırmak için çaba gösterdiğini iddia etti.

Olaydan önce maktul Emrah Akkuş'la ayaküstü konuşurken yürümeye başladıklarını anlatan M.C, "Sanıklarla karşılaştık, tartışmayla arbede oldu. Silahlarla ateş edildi. Ben de o arbede sırasında yaralandım. Ben de şikayetçiyim. Tartışmanın konusunu hatırlamıyorum. Olay birden bire meydana geldi. Bana sanık Ö.K. ateş etti. Mermisi bitince de silahın kabzasıyla başıma vurdu." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenilen esnaf G.B. de olaydan önceki gün akşam saatlerinde sanık A.A. ile maktul Emrah Akkuş arasında daha önce yaşanan tartışma nedeniyle bir araya geldiklerini aktararak, "O gün birbirlerine sarıldılar. Güzel ayrıldılar, aynı günün devamında sabah dava konusu olay meydana gelmiş, konunun ne olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Söz verilen Simamperi Akkuş, oğluna pusu kurulduğunu söyleyerek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim 2023'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emrah Akkuş (28) ve M.C. (28) yaralanmış, Akkuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından A.A, Ö.K, Ç.T, N.A. ve B.T.E, polis ekiplerince gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen A.A, Ö.K. ve Ç.T. tutuklanmış, N.A. ve B.T.E. serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, A.A, Ç.T. ve Ö.K'nin "tasarlayarak kasten öldürme", "olası kastla silahla yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", N.A'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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