İznik Gölü Alg Patlamasıyla Turkuaz Renge Büründü

TÜRKİYE'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyük gölü olan İznik Gölü, alg patlaması nedeniyle turkuaz renge büründü. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) Doç. Dr. Efsun Dindar, fotosentez ile beslenen siyanobakterinin göl dibinde yeterli oksijen olmaması nedeniyle yüzeye çıktığını belirterek, "Alg patlamaları normalde ilkbahar aylarında doğal olan olaylardır. Ancak süresinin uzaması, daha yoğun olması ve özellikle yaz aylarında baş göstermesi, aynı zamanda oradaki gölde kirlilik olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Bursa'nın en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan ve çevresinde çok sayıda tarım arazisi bulunan İznik Gölü'nde, 'siyanobakteri artışı' adı verilen alg patlaması meydana geldi. Mavi-yeşil algler olarak bilinen siyanobakteri tabakası, göl yüzeyini kapladı. Sıcaklığa bağlı su seviyesinin azalması, tarım arazilerindeki kontrolsüz gübre kullanımı ve atıklara bağlı fosfor ve azot oranının artması sonucu göl dibindeki alg tabakası, su yüzeyine çıktı. İznik Gölü sahilinde kafe işleten Bekir Uslu, senenin belli zamanlarında gölün renginin turkuaza döndüğünü, eşsiz bir manzara oluştuğunu belirterek, "Şu an turkuaz mavisi oluştu gölde. Bu senenin belli zamanlarında oluşuyor. Yılda bir kere birkaç gün sürüyor bu güzellik. Bu güzelliği görsellemek için yurt dışından, yurt içinden fotoğraf sanatçıları etrafımızı kuşatıyorlar. Bu güzellik birkaç gün daha sürecek. Herkesi bu güzelliği görmeye İznik'e davet ediyorum. Herkesi bu güzelliği görmeye, fotoğraflandırmaya, bu zevki, bu keyfi yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

SUDA YAŞAYAN CANLILARI TEHDİT EDİYOR

Gölün büründüğü turkuaz renk fotoğraf sanatçıları ve bölgede yamaç paraşütü yapanlar için güzel manzara sunarken, fotosentez ile beslenen bir plankton bitki türü olan siyanobakterinin, göl dibinde yeterli oksijen olmaması nedeniyle yüzeye çıkması, suda yaşayan canlılar için risk oluşturuyor. Göl tabakasının siyanobakteri ile kaplanması nedeniyle, yeterli oksijeni alamayan canlıların da yaşamları riske giriyor. Toplu balık ölümleri de bu riskler arasında bulunuyor.

'GÖLDE KİRLİLİK OLDUĞUNUN BİR GÖSTERGESİDİR'

Fotosentez ile beslenen siyanobakterinin göl dibinde yeterli oksijen olmaması nedeniyle yüzeye çıktığını belirten Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, turkuaz rengin göldeki kirliliğin göstergesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Alg patlamaları normalde ilkbahar aylarında doğal olan olaylardır. Ancak süresinin uzaması, daha yoğun olması ve özellikle yaz aylarında baş göstermesi, aynı zamanda oradaki gölde kirlilik olduğunun bir göstergesidir. Alg patlamaları neden gerçekleşir? Azot ve fosfor gibi besin yüklerinin ortamda fazla olması ile birlikte bu tek hücreli canlılar beslenerek popülasyonlarını artırır. Özellikle yaz aylarında hem su sıcaklığının artması, buharlaşma ile birlikte göldeki su seviyesinin düşmesi, gölü besleyen derelerle taşınan kirlilik, aynı zamanda yine havzayı besleyen yeraltı sularının kullanılması gibi durumlar maalesef sudaki seviyeyi düşürdükçe alg patlamaları da kirliliğin yoğunlaşmasına bağlı olarak daha yüksek seviyelerde görülebilir"