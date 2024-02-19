İznik'te Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İznik'te Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

İznik\'te Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde birinci derece sit alanı olan kaya mezarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 2 kazma, 2 balyoz ve kaya kırıcı toz ibareli madde ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

19.02.2024 00:39
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Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamdibi Mahallesi'nde birinci derece sit alanı olan ve koruma alanı statüsünde bulunan kaya mezarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.G, T.Ö. ile E.D'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, bölgede 2 kazma, 2 balyoz, halat, manivela çubuğu ve yaklaşık 7 kilogram kaya kırıcı toz ibareli madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Bursa, İznik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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