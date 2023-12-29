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İznik'te motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İznik'te motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde, önünde seyir halinde olan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü Bilal Pala hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan Pala, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İznik\'te motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
29.12.2023 - 19:24,  Güncelleme: 19:26
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BURSA'nın İznik ilçesinde, önünde seyir halinde olan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü Bilal Pala (36) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Adapazarı istikametinden İznik istikametine seyir halinde olan Bilal Pala'nın kullandığı 16 NYZ 20 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan Hasan Oruç (49) yönetimindeki 16 BBZ 020 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan Bilal Pala ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Pala, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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