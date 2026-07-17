İznik'te TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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İznik'te TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

İznik\'te TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
17.07.2026 10:02
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Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü TIR'ın akaryakıt istasyonuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

BURSA'nın İznik ilçesinde kömür yüklü TIR'ın, akaryakıt istasyonuna girdiği kazada, bu sırada markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Kutret K. (52) idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü TIR, kontrolden çıkıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Yan yatan TIR, akaryakıt pompalarını devirip, istasyon içindeki markete girdi. Bu sırada markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti, market çalışanı İbrahim Y. ile Kutret K. ise yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erdinç Cirit'in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İznik'te TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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