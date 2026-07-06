İznik\'te Yangın 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hesbekli mevkisindeki çöplükte çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Zeytin ağaçları ile arı kovanları ve 1 konteynerin yandığı bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),