1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hesbekli mevkisindeki çöplükte çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Zeytin ağaçları ile arı kovanları ve 1 konteynerin yandığı bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İznik'te Yangın 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?