İznik\'teki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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BURSA'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale, 2'nci gününde sürüyor.

İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde çam, meşe ve kayın ağaçlarından oluşan ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, alevlere 2'nci gününde de Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 85 araç, 302 personel karadan, 6 uçak ve 4 helikopter de havadan müdahale ediyor. İznik Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sürerken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.