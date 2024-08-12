İZSU, Torbalı'daki Atıksu Arıtma Tesisi'nin Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika
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İZSU, Torbalı'daki Atıksu Arıtma Tesisi'nin Kapasitesini Artırıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, Torbalı'daki Ayrancılar-Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı çalışmalarına devam ediyor. Proje tamamlandığında bölgedeki sanayi kuruluşlarının atık suları arıtılacak ve tesisin kapasitesi 3 kat artacak.

12.08.2024 11:19  Güncelleme: 11:33
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Torbalı'daki Ayrancılar- Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı çalışmalarına devam ediyor. 400 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek proje tamamlandığında, hem bölgedeki sanayi kuruluşlarının atık suları arıtılacak hem de tesisin kapasitesi 3 kat artırılarak günde 25 bin metreküp arıtma kapasitesine ulaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Küçük Menderes Havzası'nı bölgede kurduğu atık su arıtma tesisleri ile kirlilikten kurtarmayı hedefleyerek, Torbalı Ayrancılar-Yazıbaşı Arıtma Tesisi'nde de kapasite artırma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yer alan sanayi kuruluşlarının atık sularının arıtma tesisine bağlanması kararının ardından tesisin kapasitesinin 3 katı büyüklüğünde ek tesis kuran İZSU Genel Müdürlüğü, projeyi 400 milyon liralık yatırımla tamamlayacak. 6 bin 912 metreküp olan Ayrancılar-Yazıbaşı Arıtma Tesisi'nin kapasitesi günde 25 bin metreküpe çıkacak.

Evsel atık sularının yanı sıra endüstriyel atık sular da arıtılacak

Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin Yazıbaşı, Ayrancılar, Kuşçuburun ve civarı yerleşim alanlarının evsel atık sularını arıttığını ve 2009 yılından beri hizmet verdiğini ifade eden İZSU Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı'nda görevli inşaat mühendisi Salih Deniz Islakoğlu, "Yıllar içerisindeki nüfus artışından dolayı bir kapasite artırımına gittik. 2040 yılı öngörülerek yaptığımız proje tamamlandığında evsel atık suların yanı sıra endüstriyel atık suların da arıtılması sağlanacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İZSU, Torbalı'daki Atıksu Arıtma Tesisi'nin Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika

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