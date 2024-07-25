İZSU ve Gdz Elektrik Genel Müdürleri dahil 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İZSU ve Gdz Elektrik Genel Müdürleri dahil 11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun çıkmasının ardından aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

25.07.2024 20:49
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun çıkmasının ardından aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İZSU Genel Müdürlüğü binasına geldi.

Gözaltı kararı verilen Genel Müdür Erdoğan, polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yüksel de bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Soruşturmada gözaltı talimatı verilen diğer şüpheliler İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar S, Gdz Elektrik Metropol Bölge Müdürü Ali A, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y, Operasyon Direktörü Sefa P, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati E, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel A, Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper D. ve Ordu'da yakalanan personel Halit Ö. sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Soruşturma kapsamında 2020-2023 döneminde İZSU'da Genel Müdürlük görevini yürüten ve halen Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Ali Hıdır Köseoğlu da gözaltına alındı.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün çıkan bilirkişi raporunda ise Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun olmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğuna dikkati çekilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İZSU ve Gdz Elektrik Genel Müdürleri dahil 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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