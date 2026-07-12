İztuzu Plajı'nda 400 Caretta Yuvayı Kayıt Altına Aldı - Son Dakika
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İztuzu Plajı'nda 400 Caretta Yuvayı Kayıt Altına Aldı

İztuzu Plajı\'nda 400 Caretta Yuvayı Kayıt Altına Aldı
12.07.2026 09:55
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Muğla'nın İztuzu Plajı'nda nesli tükenmekte olan caretta carettalara ait yuva sayısı 400'e ulaştı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların yuvalama alanı 400'e ulaştı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısı 400'e ulaştı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi' den (DEKAMER) yapılan açıklamada, "Büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Bu sezon koruma altına aldığımız 400'üncü deniz kaplumbağası yuvasını kayıt altına aldık. Her bir yuva, caretta carettaların neslinin devamı adına umut veren önemli bir adımı temsil ediyor. Ekiplerimizin özverili çalışmaları, gönüllülerimizin desteği ve doğaseverlerin duyarlılığı sayesinde bu anlamlı başarıya ulaştık. Önümüzdeki günlerde yavruların güvenle denizle buluşmasını heyecanla beklerken, deniz kaplumbağalarını korumak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Doğaya bırakılan her umut, geleceğe atılan güçlü bir adımdır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İztuzu Plajı'nda 400 Caretta Yuvayı Kayıt Altına Aldı - Son Dakika

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