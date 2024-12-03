İzzettin Kasım Evine Döndü

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AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'deki iç savaşta Beşşar Esed rejimi güçleri tarafından zorla yerinden edilen Suriyeli gazeteci İzzettin Kasım, 4 yılın ardından bölgenin rejim karşıtı grupların kontrolüne girmesiyle İdlib ilindeki evine kavuştu.

Rejimin kontrolündeyken büyük hasar gören evine kavuşmasının ardından duygularını AA muhabirine anlatan Kasım, 4 yıldır mülteci hayatı yaşamak zorunda bırakıldığını söyledi.

İdlib'in güneyinde bulunan Maarratünman ilçesinin güneyindeki Maarşorin köyünde doğan, evli ve 2 çocuğu olan 30 yaşındaki Kasım, gazeteciliğe 2012'de başladı. AA'ya da hizmet veren Kasım, "2020 yılında evimden göç etmek zorunda kaldım ve o günden bugüne mülteci hayatı yaşadım." dedi.

Kasım, Esed rejimi güçlerinin İdlib'den çekilmesinin ardından, birkaç gün önce evine döndüğünde rejim güçlerinin evini harabeye çevirdiğini gördüğünü aktararak, "Evim yıkılmış, soyulmuş. Çocukluk hayallerim, anılarım her şeyim çalınmış." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Kasım'ın, birkaç gün önce rejimden alınan köyüne arkadaşıyla birlikte döndüğü ana ilişkin çekilen görüntülerde duygulandığı görüldü.

Yıllar sonra harabeye dönen evini arkadaşlarıyla birlikte görmeye giden Kasım, arkadaşının "Ev nerede? Annenin yerinde duruyor mu diye kontrol etmeni istediği tandır ocağı nerede?" sorusuna, "Evden eser kalmamış." yanıtını verdi. Bunun üzerine arkadaşı Kasım'a "İnşallah tandır ocağını yeniden yaparsınız, ev de yeniden yapılır. Temeli yerinde, üzerine ev yapılır." diyerek teselli verdi.

Suriye rejiminin, ele geçirdiği evlerdeki alüminyum, demir, kapı, seramik, tesisat boruları ve beyaz eşya gibi her türlü demirbaşı talan ederek ikinci el pazarlarda sattığı biliniyor.

Suriye'deki çatışmaları takip eden, Türkiye ve Suriye'de hissedilen 6 Şubat depremlerini ve sonrasında yaşananları haberleştiren Kasım, bu hazin durumu yaşayan, kendi yurdunda "mülteci" konumuna düşen milyonlarca Suriyeliden sadece biri.