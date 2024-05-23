J.P. Morgan, Çin\'in 2024 büyüme tahminini yükseltti

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SHANGHAİ, 23 Mayıs (Xinhua) -- ABD merkezli finans kuruluşu J.P. Morgan'ın Çin baş ekonomisti Zhu Haibin, Çin ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 4,9'dan yüzde 5,2'ye yükseltti.

Zhu, güncellenmiş tahminini Çarşamba günü Shanghai'da düzenlenen J.P. Morgan Küresel Çin Zirvesi sırasında açıkladı.

Zhu, 2024'ün ilk çeyreğinde ülkenin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 oranında güçlü ekonomik büyüme sergilemesinin, piyasa beklentilerini aştığını ve yıla güçlü bir başlangıç yapıldığını gösterdiğini söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde Çin ekonomisinin öne çıkan üç ana unsurunun, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sanayi katma değerinde ülkenin genel ekonomik büyümesini geride bırakan artış, ülkenin ihracat ürünleri ve ihracat adreslerinin çeşitlenmesi ve ekonomik büyümenin itici güçleri olan yeni teknolojiler ve endüstrilerin yükselişi olduğunu kaydetti.

Çin'in para birimi renminbinin döviz kurunun yıl boyunca büyük ölçüde istikrarlı seyretmesini beklediğini belirten Zhu, "Yuan, ABD doları karşısında kısa vadeli değer kaybı baskısıyla karşı karşıya olsa da, ABD Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında faiz oranlarını düşürmesi muhtemel olduğu için aşağı yönlü baskı hafifleyecektir" ifadelerini kullandı.

J.P. Morgan Global Çin Zirvesi, Çin'deki iş dünyası liderlerinin her yıl bir araya geldiği en büyük ve etkili toplantılardan biri olup, küresel yatırım topluluğu ile Çin pazarı arasında bağlantı sağlıyor. Bu yıl, etkinliğin 20'ncisi düzenlendi.