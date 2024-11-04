Jandarma 60 Hayvanı Buldu

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Ardahan'da jandarma ekipleri, mera ve ahırlarda çalınan 60 büyük ve küçükbaş hayvanı bularak sahiplerine teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte ekim ayında farklı kişilere ait çalınan 60 büyük ve küçükbaş hayvanın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince titizlikle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hayvanlar bulundu.

Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, 7 zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Balıkçılar köyünde çalınan 1 büyükbaş hayvan ise Kars'ın Susuz ilçesinde bulundu.