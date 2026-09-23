Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Ay, Kocaeli\'de törenle Aksaray\'a uğurlandı

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Ay, Kocaeli'de törenle Aksaray'a uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Ay için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törende özgeçmişi okunup dua edildi, helallik alındı ve Ay'ın cenazesi memleketi Aksaray'a uğurlandı.
Kocaeli'de yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Ay için tören yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende Ay'ın özgeçmişi okundu.
Dua edilmesinin ardından helallik alındı. Gerçekleştirilen tören sonrası Ay'ın naaşı, askeri manga tarafından omuzlara alınarak araca taşındı.
Ay'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Aksaray'a uğurlandı. Vali İlhami Aktaş, Ay'ın ailesiyle görüşerek, başsağlığı diledi.
Törene, Ay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, İl Emniyet Müdürvekili Erdal Aydınlık ile jandarma personeli katıldı.
Kaynak: AA
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