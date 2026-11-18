Jandarma, Atakum'da evinde kenevir yetiştiren şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, 1 iklimlendirme sistemi ve 597 kubar esrar maddesi ele geçirildi.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kullanarak kenevir yetiştiren O.A., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Atakum ilçesinde çalışma yaptı. O.A.'nın evinde iklimlendirme sistemi kullanıp kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 9 kök kenevir bitkisi, 1 iklimlendirme sistemi ve 597 kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olaya ilişkin O.A., gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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