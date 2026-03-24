Jandarma Bayramda Denetimlerini Arttırdı

24.03.2026 10:37
Sakarya'da jandarma bayram süresince geniş çaplı denetimler yaparak suçluları yakaladı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince kentte geniş çaplı denetimler ve operasyonlar gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Suçlulara Bayram Yok" sloganıyla bayram süresince 263 tüm, 252 araç ve 1329 personelle denetim yaptı.

Yapılan 1489 denetimde 24 bin 425 kişinin sorgulanırken, umuma açık yerler ve metruk alanlarda yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 7 kişiye idari işlem uygulandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 87 kişi yakalanırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11'i tutuklandı.

Trafikte alkollü araç kullandığı belirlenen 3 sürücü hakkında işlem yapıldı, kural ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç ve sürücüsüne ise toplamda 1 milyon 104 bin 965 lira para cezası uygulandı.

Bayram süresince kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, düzenlenen 32 operasyonda 25 kişinin yakalandığı, 6'sının ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Operasyonlarda 29 gram esrar, 200 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 4 bin 126 sentetik hap, 371 bin boş ve dolu makaron, 40 elektronik sigara, 30 elektronik sigara likiti, 2 tabanca, ve şarjörü, 2 av tüfeği ve 5 tabanca mermisi ele geçirildi.

Açıklamada, kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi ve güvenliğinin temini amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla yürütüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA

