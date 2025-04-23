Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, "16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"na katılan vatandaşları bilgilendirdi.
Jandarma trafik timleri, dün açılışı yapılan ve 26 Nisan'a kadar sürecek "16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nda stant açtı.
Stantta sürücülere yönelik bilgilendirme yapan ekipler, "Reflektör Tak Görünür Ol" kampanyası kapsamında genel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, traktörlerde tepe lambası ve rops demiri, römorklarda reflektör kullanımının önemi gibi konularda vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Jandarma'dan Fuar Ziyaretçilerine Trafik Bilgilendirmesi - Son Dakika
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