Jandarma\'dan Öğrencilere Karneler

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Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere karne dağıtımı gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Şabanözü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan ilkokul ziyaret edildi.

Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, iz takip köpeği Alfa ile gösteri yapıldı.

Daha sonra öğrencilere karneleri verildi.