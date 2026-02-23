Jandarma Ekiplerine Arama Kurtarma Eğitimi

Çankırı AFAD İl Müdürlüğünce İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine yönelik "enkazda arama ve kurtarma temel eğitimi" düzenlendi.
AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen eğitim kapsamında, afet ve acil durumlarda güvenli müdahale esasları, enkazda arama teknikleri, kurtarma ekipmanlarının etkin kullanımı, olay yeri organizasyonu, ekip koordinasyonu ve temel kurtarma uygulamaları konularında bilgi verildi.
Senaryo temelli uygulamalı eğitimde personelin sahada hızlı, koordineli ve etkin müdahale kabiliyetinin geliştirilmesi hedeflendi.
