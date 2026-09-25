Jandarma, Eskişehir Tepebaşı'nda 47 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası olan kişiyi yakaladı

Jandarma, Eskişehir Tepebaşı'nda 47 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası olan kişiyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, silahla yağma suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tepebaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda, "silahla yağma" suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.
Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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