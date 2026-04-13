Jandarma Fenalaşan Sürücüyü Kurtardı
Jandarma Fenalaşan Sürücüyü Kurtardı

13.04.2026 16:29
Kocaeli'de jandarma, fenalaşan sürücüyü hastaneye yetiştirdi. O anlar kamerasıyla kaydedildi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde fenalaşan Hasan Çelik (64), devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. O anlar, ekiplerin motosiklet kamerasına yansıdı.

Olay, Kandıra ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Motosikletli Asayiş Timi, bölgede devriye görevi yaptığı sırada yol kenarında duran otomobilin yanında bulunan sürücü Hasan Çelik'in göğsünü tuttuğunu fark etti. Sürücünün fenalaştığını anlayan jandarma ekipleri, Çelik'i otomobilin arka koltuğuna aldı. Jandarma personelinden biri direksiyon başına geçerek otomobili kullanırken, diğeri de güzergah boyunca otomobile eşlik etti. Kandıra Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Çelik, jandarma personeli tarafından tekerlekli sandalyeyle acil servise götürüldü. Çelik, burada tedaviye alındı.

Olay anı, jandarma personelinin motosiklet kamerasına yansıdı.

Haber: Selda HATUN TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Kocaeli, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Fenalaşan Sürücüyü Kurtardı - Son Dakika

SON DAKİKA: Jandarma Fenalaşan Sürücüyü Kurtardı - Son Dakika
