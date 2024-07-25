Jandarma Genel Komutanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesine 31 Öğrenci Alacak - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesine 31 Öğrenci Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesine 31 Öğrenci Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı, muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı temini için Sağlık Bilimleri Üniversitesine toplam 31 öğrenci alımı yapacak. Öğrenci teminine ilişkin detaylara Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile SBÜ'nün internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

25.07.2024 07:19
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Jandarma Genel Komutanlığınca muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı temini adına Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) toplam 31 öğrenci alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığının sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edilecek.

Bu kapsamda muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 3'ü kadın 17, muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine biri kadın 4, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere de SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 2'si kadın 10 öğrenci alınacak.

Öğrenci teminine ilişkin detaylara Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile SBÜ'nün internet sitelerinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Jandarma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesine 31 Öğrenci Alacak - Son Dakika

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