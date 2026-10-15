Jandarma İzmir Tire'de 54 kilo 800 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Jandarma İzmir Tire'de 54 kilo 800 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltında

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İzmir Tire'de jandarma ekiplerinin Yeğenli Mahallesi'nde bir alanda yaptığı aramada 54 kilo 800 gram kubar esrar bulundu. Uyuşturucuyu burada sakladıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeğenli Mahallesi'nde bir alanda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce alanda yapılan aramalarda 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri burada sakladıkları öne sürülen A.Y, R.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Jandarma3. SayfaGüncelİzmirSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma İzmir Tire'de 54 kilo 800 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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