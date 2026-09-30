Jandarma Kırşehir Kaman'da 2 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı - Son Dakika
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Jandarma Kırşehir Kaman'da 2 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı

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Jandarma Kırşehir Kaman\'da 2 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde 12 sentetik uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi bulundu.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Kaman ilçesinde yakaladıkları N.K ve F.K'nin üst aramalarında ve ikametlerinde 12 sentetik uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiJandarmaKırşehirGüvenlik3. SayfaGüncelKamanSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Kırşehir Kaman'da 2 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı - Son Dakika
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