Bursa'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Heykel semtinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tataroğlu daha sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.
Ardından program kapsamında ziyaret edilen Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Jandarma'nın 187. yılı Bursa'da törenle kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?