Jandarma'nın 187. yıl dönümü kutlandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin aziz hatırasını, milletin duasını ve devletin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Şanlı mazisinden aldığı güçle Jandarmanın, Türkiye'nin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kimi zaman terörle mücadelede sarsılmaz bir irade, kimi zaman afette ilk uzanan el, kimi zaman da vatandaşımızın en zor anında yanında duran güven kapısı olmuştur. Bu kutlu teşkilatın her bir mensubu, vazife şuuru, cesareti, sadakati ve milletine bağlılığıyla devlet-millet bağının en güçlü temsilcileri arasında yer almaktadır. Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, görevleri başındaki tüm Jandarma personelimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar, Jandarmamızı da daima güçlü ve muzaffer eylesin."