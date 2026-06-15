Jandarma'nın 187. yılı Yozgat ve Kırıkkale'de törenle kutlandı - Son Dakika
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Jandarma'nın 187. yılı Yozgat ve Kırıkkale'de törenle kutlandı

15.06.2026 14:24
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Yozgat ve Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Vali ve komutanlar konuşmalarında teşkilatın tarihini, fedakarlıklarını ve millet için önemini vurguladı. Programlarda gösteriler, ödül törenleri ve şehitlik ziyareti yer aldı.

Yozgat ve Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanlığındaki törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andığını söyledi.

Jandarmanın merhametiyle milletin gönlünde yer edindiğini belirten Özkan, "Hudutlar içinde kimi zaman asayişte, kimi zaman trafikte, kimi zaman da karlı dağların zirvelerinde görev yaparak geçmişten bugüne yol alan şanlı bir teşkilattır. Jandarmamız, al bayrağı elinde taşıyan, duruşu ve dirayetiyle milletimize cesaret, merhametiyle gönül veren, al bayrağın rengini kanında taşıyan bir teşkilattır." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güveniyle mazhar olduğunu dile getirdi.

Yalınkılıç, "Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkin ve nitelikli eğitimi ile yüksek fiziki ve moral gücü sayesinde, kutsal vatan topraklarımızın her köşesinde görev yaptığı noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Jandarma Komando Birliği gösteri sundu, bomba arama ve iz takip köpekleri de yeteneklerini sergiledi.

Programda, düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç tarafından verildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Teşkilatının tarihçesinin okunmasının ardından konuşan Acar, mensubu olmaktan gurur duydukları Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.

Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu vurgulayan Acar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ulusun birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet'in temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla anan Acar, teşkilatın fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Acar ve jandarma personeli, ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

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