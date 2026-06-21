Jandarma, Sınava Girecek Öğrencileri 5 Dakikada Yetiştirdi

MALATYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan ve yanlış okula gelen ikiz kardeşler ile 1 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı motorize ekipler tarafından sınava 5 dakika kala yetiştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ismi öğrenilemeyen ikiz kız kardeşler, Hasırcılar Mahallesi'ndeki Turgut Özal Üniversitesi Yerleşkesi'ne geldi. Sınava girecekleri merkezin Yeşilyurt Yerleşkesi olduğunu fark eden öğrenciler, jandarmadan yardım istedi. Jandarmaya bağlı motorize ekipler, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki sınav merkezine öğrencileri ulaştırdı. İkiz kardeşler, sınavın başlamasına 5 dakika kala salona giriş yaptı. Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Yerleşkesi'ne gelen başka bir öğrenci de jandarmadan destek istedi. Ekipler bu öğrenciyi de sınava 5 dakika kala doğru okula yetiştirdi. Yaşananlar, ekiplerin yaka kameralarına yansıdı.