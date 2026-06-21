Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ismi öğrenilemeyen ikiz kız kardeşler, Hasırcılar Mahallesi'ndeki Turgut Özal Üniversitesi Yerleşkesi'ne geldi. Sınava girecekleri merkezin Yeşilyurt Yerleşkesi olduğunu fark eden öğrenciler, jandarmadan yardım istedi. Jandarmaya bağlı motorize ekipler, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki sınav merkezine öğrencileri ulaştırdı. İkiz kardeşler, sınavın başlamasına 5 dakika kala salona giriş yaptı. Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Yerleşkesi'ne gelen başka bir öğrenci de jandarmadan destek istedi. Ekipler bu öğrenciyi de sınava 5 dakika kala doğru okula yetiştirdi. Yaşananlar, ekiplerin yaka kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Jandarma, Sınava Girecek Öğrencileri 5 Dakikada Yetiştirdi - Son Dakika
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