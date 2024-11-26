Jandarma, Sivas\'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yolda Kalanlara Yardım Etti

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JANDARMA, YOLDA KALANLARIN YARDIMINA KOŞTU

Sivas'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor durumda kalanların yardımına jandarma koştu. Ekipler, yolda kalanların kurtarılması için seferber oldu. Gürün- Pınarbaşı istikametinde ekipler, kara saplanan araçları kurtarmak için küreklerle çalışma yaptı. Ekipler, araçları bozulan sürücülere de yardım etti. Yürümekte zorlanan bir kadını, Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 asker kucağında taşıdı. Tesislere yerleştirilen vatandaşlara sıcak yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Uğur YİĞİT/SİVAS,