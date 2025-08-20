Jandarma Taklidiyle Dolandırıcılık

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.

Telefonla arayıp kendisini jandarma olarak tanıtarak E.G'yi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alıp adliyeye sevk edilen A.Ö'nün savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.