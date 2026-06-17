Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak Kazada Hayatını Kaybetti

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak Kazada Hayatını Kaybetti
17.06.2026 14:10
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Manisa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak, Erzincan'da defnedildi.

MANİSA'da trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak (27), memleketi Erzincan'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Manisa Alaşehir Barış Mahallesi'ndeki Alaşehir Cezaevi önünde meydana geldi. M.Ç.'nin (43) kullandığı 45 KA 9425 plakalı TIR'a, aynı yönde giden, Killik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak yönetimindeki 07 BJJ 179 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Yaralanan Pak, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sevk edilen Pak, kurtarılamadı.

ERZİNCAN'DA TÖREN

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak'ın cenazesi uçakla babaocağı Erzincan'a getirildi. Havalimanından alınan cenaze, Yaylabaşı Mahallesi'ne götürüldü. Yaylabaşı Mahallesi Cuma Camisi'nde Mustafa Pak için cenaze namazı kılındı. Vali Hamza Aydoğdu, baba Bekir Pak'la görüşerek taziye dileklerini iletti. Cenaze namazına Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Emniyet Müdürü Zafer Aybaba, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Pak'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Pak, 3. Sayfa, Erzincan, Jandarma, Trafik, Manisa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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